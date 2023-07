Do tego w czerwcu 2019 r. – tuż przed ogłoszeniem upadłości – Janina K. i jej syn oraz wiceprezeska wyłudzili, według zarzutów, z dwóch banków spółdzielczych 10 mln zł.

Prokuraturę w czerwcu 2019 r. zaalarmował Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka (po kontroli sprawozdań).

KNF 12 lipca 2019 r. zawiesiła działalność banku, sąd we wrześniu ogłosił jego upadłość.

KNF nic nie wykryła?

„Komisja Nadzoru Finansowego w działaniach nadzorczych nad bankami opiera się przede wszystkim na przekazywanej przez banki sprawozdawczości, a także na wynikach badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Sprawozdania Banku i badania biegłego nie wskazywały na występowanie nieprawidłowości w działalności Banku” – odpowiada nam dyr. Jacek Barszczewski z KNF. I dodaje, że sytuacja w banku w Grębowie „dotyczyła wytwarzania dokumentacji nieodzwierciedlającej wszystkich zdarzeń gospodarczych i niepokazującej jego rzeczywistej sytuacji ekonomiczno-finansowej”. – Z powyższych względów KNF podjęła skuteczne działania, które doprowadziły do zakończenia działalności banku, niezwłocznie po powzięciu informacji mogących wskazywać na nieprawidłowości występujące w banku – przekonuje.

– Większość nieprawidłowości z reguły jest wykrywana w wyniku kontroli wewnętrznych i wtedy to same banki zgłaszają je organom ścigania. Jeśli w nadużycia było zaangażowane kierownictwo banku i audytor wewnętrzny, to zapewne dlatego tak długo niczego nie zauważono. Banki zewnętrznie nadzoruje i kontroluje przede wszystkim Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. I również powinien dostrzec powstałe nieprawidłowości – mówi nam dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. – W skali sektora bankowego przypadki nadużyć są wręcz sporadyczne. Pracuje w nim 150 tysięcy ludzi, rzetelnych i dobrze wykształconych. Jednak w takim zbiorze może znaleźć się osoba, która się skusi na cudze pieniądze. Środki klientów są jednak bezpieczne, nawet jeśli dochodzi do upadłości banku, to wypłaca je Bankowy Fundusz Gwarancyjny – wskazuje Barbrich.