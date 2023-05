Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy. Ziobro: Będzie zmiana zarzutu dla podejrzanego

- Brak jakichkolwiek słów, by określić to, co było udziałem tego dziecka - powiedział na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. - Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, aby tak traktować innego człowieka, do tego dziecko? To jest coś, co się w głowie nie mieści - mówił.

- Wydałem polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania - oświadczył prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Ziobro poinformował, że formalnie ojczym dziecka podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa, ale teraz będzie odpowiadała za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.

Ziobro mówił, że postępowanie sprawcy cierpienia 8-letniego Kamila "w głowie się nie mieści".