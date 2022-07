- Mówiłem, że jeśli w Rosji nie zmieni się system polityczny, to za 5-10 lat pojawi się kolejny Putin, nawet, jeśli teraz Ukraina pokona Rosję - tak były prezydent, Lech Wałęsa, odpowiada Interii na pytanie o swoją wypowiedź dla francuskich mediów, w której stwierdził, że Europa powinna dążyć do zmiany reżimu na Kremlu lub zorganizować "powstanie narodów" w Rosji, co doprowadziłoby do tego, że Rosję, po rozpadzie kraju, zamieszkiwałoby nie więcej niż 50 mln osób.