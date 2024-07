Wojna cenowa największych sieci handlowych w Polsce trwa od miesięcy i właśnie obserwujemy jej najnowszą odsłonę. Lidl promuje się kolejną kampanią porównawczą pokazującą, że koszyk wybranych produktów jest w jego sklepach tańszy niż w Biedronce. Dla konkurencji to kolejny twardy orzech do zgryzienia, ponieważ niezależnie od wyniku porównań do konsumentów idzie przekaz, że to te dwie sieci są najtańsze, co w oczywisty sposób przyciąga im kolejnych klientów.

Wojna cenowa Lidla i Biedronki. Sklepy i dostawcy są pod ścianą

Choć na walce rynkowych gigantów cierpią inne sieci handlowe, najmocniej obrywają jednak producenci. – Oni i dostawcy są głównymi ofiarami wojny cenowej na rynku, ponieważ to przede wszystkim ich kosztem organizowane są w sklepach wszelkie akcje promocyjne. Stawia to ich w niesłychanie trudnej sytuacji i wymusza zmianę strategii – mówi Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Oznacza to dyskontyzację oferty, ograniczanie liczby pozycji w ofercie do tych, które sprzedają się najlepiej i najszybciej rotują. Stosownie do szerokości oferty na półkach sklepowych właśnie w sieciach dyskontowych – dodaje.

Wpływ walki cenowej na rynek jest ogromny. – To odwieczny element walki rynkowej i oczywiście producenci żywności mocno odczuwają wojnę cenową na własnej skórze. Zapytań o promocje jest oczywiście więcej, podobnie jak prób zmniejszania cen. To wyzwanie, ponieważ nie ma warunków do obniżek, wręcz przeciwnie, choćby z powodu zwyżek płacy minimalnej czy zbliżającej się podwyżki ceny energii – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. – Odczuwają to wszystkie sektory, a polityka sieci handlowych jest bezwzględna. Choć trzeba im oddać, że w przypadku przywrócenia VAT cześć kosztów wzięły na siebie i nie dały od razu klientom odczuć 5-proc. podwyżki cen, schodząc z własnych marży – dodaje.