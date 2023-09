Zamknięcie browaru w Leżajsku otwiera usta pracownikom. Wójt mówi o dręczeniu

Do tej pory pracownicy byli przekonani, że mają spore szanse utrzymać pracę w zakładzie, który zostałby przejęty przez nowego inwestora – gminę wraz z Żabką. Zerwanie rozmów tuż przed zamknięciem zakładu sprawia jednak, że pracownicy pod koniec sierpnia wylądowali na bezrobociu.

Grupa twierdzi, że nadal rozmawia z inwestorami. Raczej nie będzie to jedna ze spółek Janusza Palikota, skoro właśnie złożyły one do sądu wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne. Śledzenie negocjacji z inwestorami utrudniają umowy o poufności.

– Mam wrażenie, że Heineken realizuje plan zamykania kolejnych browarów w Polsce. Jestem pewny, gdy patrzę na to, co się dzieje w Namysłowie, że ten będzie następny. Realizują tam ten sam schemat, co w Leżajsku – mówi wójt Sobejko. Wójt rozmawiał z „Rzeczpospolitą” tuż po powrocie ze spotkania z pracownikami i nie kryje rozgoryczenia. Twierdzi, że po końcu umów pracownicy zaczęli opowiadać o trudnej atmosferze pracy, którą wprowadzili zarządzający zakładem, mającej według nich prowadzić do dobrowolnych odejść pracowników.

Dodatkowo, w Leżajsku wcześniej wielu pracowników zostało wyprowadzonych do zewnętrznych firm, oni nie dostaną odpraw. Dlatego – choć Żywiec informuje o 110 zwolnionych osobach – samorząd mówi o 400. – Pracownicy opowiadają, że byli poddawani ogromnej presji. Straszono, że jak kupimy browar, to nie dostaną odpraw. Przedstawiciele zarządu Żywca pracowali nad pracownikami, by ich zniechęcić i by sami zrezygnowali z pracy. Wiele osób się na to zdecydowało. To było zaplanowane. Ludzie mieli już serdecznie dosyć tej niepewności i składali wypowiedzenia. Ta niepewność trwa nadal. Czy Żywiec sprzeda browar innemu podmiotowi? Czy będą mogli wrócić do swojego browaru, z którym byli związani przez wiele lat? – mówi wójt.

Grupa Żywiec ma całkowicie odmienną ocenę sytuacji. – Stanowczo zaprzeczam insynuacjom, jakoby ktokolwiek czymkolwiek straszył pracowników – mówi Magdalena Brzezińska, rzeczniczka grupy. Dodaje, że wszyscy pracownicy otrzymali odprawy – również ci, którzy odeszli przed końcem sierpnia.