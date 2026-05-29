Obecnie kształcenie na studiach na kierunku lekarskim prowadzi 38 uczelni, z czego 29 uczelni nadzorowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – 20 uczelni publicznych i dziewięć niepublicznych – oraz dziewięć uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia. Poza tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filia w Pile (uczelnia publiczna nadzorowana przez MNiSW), który w roku akademickim 2026/2027 rozpocznie pierwszy cykl kształcenia – przekazał nam biuro prasowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama Reklama

Filia UAM w Pile

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez ten resort, w tym roku tylko jedna uczelnia otrzymała pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego. To Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla swojej filii w Pile.

Już w ub.r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu podpisały umowę, która dotyczy wspólnego kształcenia studentów na kierunkach lekarskich prowadzonych przez Instytut Nauk Medycznych w Pile.

– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu udostępni UAM na potrzeby prowadzenia tych studiów swoją bazę dydaktyczną. Ponadto UAM oraz UMP deklarują, że w celu wzajemnego wsparcia wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich wykładowcy będący pracownikami jednej uczelni będą mogli podejmować zatrudnienie w drugiej jako dodatkowym miejscu pracy, po uzyskaniu stosownej zgody właściwego rektora – przekazała poznańska uczelnia.

Wojskowa uczelnia wraca do Łodzi

Poza tym w połowie maja Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi. Zakłada ona powołanie w Łodzi, od 1 lipca br., uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu łódzkiej akademii.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej uczelnia będzie kształcić jednocześnie ok. 800–1200 studentów, osiągając poziom ok. 250–350 absolwentów rocznie.

Jak informował Cezary Tomczyk, wiceszef MON, resort chciałby uruchomić studia dla ratowników już w roku akademickim 2026/2027, natomiast dla lekarzy wojskowych – w roku 2027/2028. Koszt reaktywacji WAM w Łodzi oszacowano na ok. 500 mln zł.

– O uruchomieniu kształcenia na danym kierunku studiów, w danym roku akademickim uczelnie decydują samodzielnie, przy czym w przypadku studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym rekrutacja na studia odbywa się w ramach limitu przyjęć – podał resort nauki i szkolnictwa wyższego.

Studia na uczelniach publicznych i prywatnych

Co roku minister zdrowia, w porozumieniu z ministrem do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określa w drodze rozporządzenia limity przyjęć w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.

– Kształcenie na studiach na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzi 12 uczelni (dwie uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz dziewięć uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia), a także Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie (uczelnia niepubliczna nadzorowana przez MNiSW), która w roku akademickim 2026/2027 rozpocznie pierwszy cykl kształcenia – przekazał nam resort nauki i szkolnictwa wyższego.