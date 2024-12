Tak naprawdę ożywienie w inwestycjach nie jest kwestią wiary – wiadomo, że ono przyjdzie, zresztą pierwsze jego symptomy chyba już widać m.in. w segmencie infrastrukturalnym. Ważniejszym „zakładem” ekonomistów jest to, kiedy ten boom nastąpi. Część ośrodków analitycznych spodziewa się, że dojdzie do tego jeszcze w pierwszej połowie roku, inne raczej spodziewają się go bliżej końca roku. Dziś średnia prognoz wskazuje na wzrost inwestycji o ponad 7 proc. r./r. w 2025 r. wobec 1,5–2 proc. w tym.

Przemysł liczy na ożywienie na Zachodzie

Przyszły rok ma upłynąć pod znakiem ujemnego eksportu netto polskiej gospodarki. Z jednej strony, dynamikę importu pompować będzie wysoki popyt wewnętrzny – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego (zbrojenia). Z kolei na dynamikę eksportu negatywnie oddziaływać będzie wciąż osłabiony popyt ze strefy euro. Prognozy wskazują, że gospodarka unijna powinna się dalej rozkręcać, stymulowana obniżkami stóp procentowych, ale będzie to proces ociężały. Źródłami niepewności dla niej i dla Polski – oczywiście poza sytuacją geopolityczną (Ukraina, Bliski Wschód) – będzie kształt polityki handlowej USA pod prezydenturą Donalda Trumpa, a także napięta sytuacja polityczna w największych gospodarkach Europy: w Niemczech i we Francji.

Inflacja przez cały rok powyżej celu?

Od września inflacja roczna weszła na poziom około 5 proc. i wygląda na to, że zejdzie z niego dopiero na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2025 r. W międzyczasie, w pierwszych miesiącach 2025 r., może nawet dotrzeć w pobliże 6 proc. To z jednej strony efekt wysokiej bazy sprzed roku. Z drugiej np. solidnych podwyżek gazowych taryf dystrybucyjnych czy akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe od 2025 r.

Z trzeciej strony – po prostu w rocznej dynamice cen cały czas będzie widać efekty częściowego odmrożenia cen energii z lipca 2024 r. (do czerwca 2025 r. włącznie) czy podwyżki VAT na żywność z 0 proc. do 5 proc. z kwietnia 2024 r. (do marca 2025 r. włącznie). A z czwartej: wciąż mamy podwyższoną inflację bazową wiedzioną m.in. wysoką dynamiką cen w sektorze usługowym. I tu poprawa w 2025 r. powinna być tylko stopniowa.