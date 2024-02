Negatywnie o emeryturach stażowych. Eksperci wskazują posłom listę problemów

– Ponadto emerytury stażowe będą bardzo niskie, często w wysokości najniższego świadczenia, w efekcie ubóstwo emerytów, a zwłaszcza kobiet, będzie się pogłębiać. To z kolei może rodzić konieczność podjęcia działań z obszaru pomocy społecznej. Kolejna kwestia to demografia. Nie możemy wprowadzać takich rozwiązań, gdy dane dotyczące np. liczby narodzin są dramatyczne. Musimy podejść do tego tematu odpowiedzialnie i myśleć, co będzie się działo w przyszłości – dodaje ekspert.