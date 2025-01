Dla prawnika uchwała PKW to miszmasz, czyli trzy scenariusze dla ministra finansów

Uchwała PKW dla każdego oznacza coś innego. Dla prawnika to miszmasz i przerzucenie odpowiedzialności na ministra

Mimo jednak braku poglądu w tej podstawowej sprawie PKW podjęła uchwałę o przyjęciu partyjnego sprawozdania PiS, mimo wcześniejszej uchwały odmiennej. Co więcej, ów brak poglądu na to, czy dostała orzeczenie sądu czy niesądu, podkreśliła w ostatnim zdaniu swojej uchwały. Co spowodowało, że podjęła uchwałę odmienną od pierwotnej, odmawiającej przyjęcia sprawozdania i subwencji? To, że otrzymała korespondencję z Sądu Najwyższego z dokumentem, o którym nie wie, czy to orzeczenie sądowe, czy też nie orzeczenie? A więc to, że otrzymała kwit o niesprecyzowanym znaczeniu prawnym? Tylko skoro nie wie, co to za kwit, to skąd wstępna część uchwały PKW przyjmująca sprawozdanie PiS?

Co w konsekwencji oznacza owa uchwała? Dla każdego coś innego. Dla miłośników PiS nakaz wypłaty. Dla jego przeciwników nie oznacza nic. Dla prawnika oznacza miszmasz, względnie wspomniane spuszczenie się przez jej autorów, w odróżnieniu od anegdoty, tym razem na ministra finansów. Niech on decyduje, niech on bierze na siebie odpowiedzialność. My jej nie chcemy.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Prof. Krzysztof Urbaniak: PiS raczej szybko pieniędzy z dotacji nie zobaczy PiS raczej szybko pieniędzy z dotacji nie zobaczy. Jeśli minister finansów będzie zwlekał z decyzją, to partia może złożyć skargę do sądu administracyjnego na bezczynność. Sukcesów jednak nie wróżę – twierdzi prof. Krzysztof Urbaniak z UAM.

Mnogość poglądów i interpretacji jest pochodną kiepskiej jakości ustawy o partiach politycznych

Co zatem powinien zrobić minister finansów? Jedni żądają – wypłać pieniądze (tak politycy i sympatycy PiS). Inni radzą – jeżeli nie wypłacisz, wydaj decyzję administracyjną (rzecznik praw obywatelskich). Inni jeszcze – spytaj się Państwowej Komisji Wyborczej, o co jej w tym wszystkim chodzi? Czyli poproś o wykładnię (Marszałek Sejmu). To ostatnie byłoby jeszcze racjonalne, gdyby tylko Państwowa Komisja Wyborcza sama wiedziała o co jej chodzi poza uniknięciem odpowiedzialności, a w to wątpię. Rad i pomysłów jest mniej więcej tyle, ilu wypowiadających się.

Skąd ta mnogość idei i poglądów? Moim zdaniem przede wszystkim z kiepskiej jakości ustawy o partiach politycznych. Ustawa ta przede wszystkim nie mówi nic o tym, co się stanie, jeżeli minister finansów nie wypłaci pieniędzy mimo takiej, a nie innej treści uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (i to nawet gdyby nie było wątpliwości co do sądu lub braku sądu przy skarżeniu wcześniejszej uchwały odmownej). Tego w ustawie po prostu nie ma.