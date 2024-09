Obowiązkowe parytety w spółkach? Resort Adama Bodnara przygotował projekt

Jak dodaje, w tym kontekście dobrą informacją jest to, że ustawodawca planuje wyposażyć KNF w możliwość nałożenia na spółkę kary w sięgającej nawet 10 proc. rocznego przychodu, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z projektowanych przepisów.

– Jednakże proponowane regulacje będą dotyczyły jedynie niewielkiego odsetka spółek kapitałowych działających w Polsce, gdyż obejmą swoim zakresem wyłącznie duże spółki działające na rynku regulowanym. Z szacunków wynika, że nowe obowiązki będzie musiała wdrożyć zaledwie mniej niż połowa spółek notowanych na GPW – zwraca uwagę mec. Zbrzeżna.

– Nowe przepisy przewidują także wyjątki od obowiązku stosowania zasad równości płci, np. gdy za wyborem kandydata płci przeciwnej przemawiają inne zasady dotyczące różnorodności. Może to budzić obawy, czy spółki nie będą wykorzystywać wyjątków do omijania obowiązku zapewnienia równości płci w organach – dodaje ekspertka.

Bartosz Gałucha, Associate w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy

Trzy miesiące – tyle zostało polskiemu ustawodawcy na implementację dyrektywy 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Projekt ustawy wdrażającej te regulacje przewiduje, że osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci będą zajmować co najmniej 33 proc. stanowisk w zarządach, jak i radach nadzorczych spółek publicznych. Walne zgromadzenia spółek giełdowych będą musiały uchwalić politykę zatrudnienia w swoich organach. Ta z kolei będzie musiała określać niedyskryminacyjne zasady selekcji kandydatów, którzy – w razie odrzucenia ich kandydatury – będą mogli dochodzić roszczeń od samej spółki. Gdy kandydaci wykażą równorzędne kompetencje, pierwszeństwo będzie miała osoba z niedostatecznie reprezentowanej płci. To krok w stronę równowagi płci w organach spółek giełdowych, choć żeby ten cel osiągnąć, potrzebna będzie zmiana kultury korporacyjnej na wszystkich szczeblach. Zwracam uwagę, że adresatem obowiązków (i sankcji pieniężnej) jest sama spółka publiczna – choć przecież wybór funkcjonariuszy korporacyjnych nie należy do niej, lecz do akcjonariuszy. Jak zakłada prawodawca unijny, równowaga w najwyższych organach przełoży się na zniwelowanie różnic między płciami w całej strukturze spółki.