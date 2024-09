Komisja Bezpieczeństwa i Rozwoju oraz wytyczne ws. AI

Ustawa przewiduje także utworzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Ma to być niewielki i niezależny organ nadzorujący rynek w tej kwestii. Ma on z jednej strony kontrolować przestrzegania standardów, z drugiej zaś badać zakres kompetencji w firmach rozwijających tę technologię. Co roku będzie też publikował raporty w obu tych sprawach. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ma raportować poziom wykorzystania mocy obliczeniowych przez systemy sztucznej inteligencji. Pozwoli to prognozować, jaka moc jest potrzebna do dalszego rozwoju AI, oraz ile zużyje ona energii.

Ustawa ma być wspierana przez wytyczne ws. stosowania AI w administracji publicznej (nad którymi trwają już prace, w koordynacji z innymi resortami), a także Politykę Sztucznej Inteligencji. Ta ostatnia ma zawierać scenariusze rozwoju AI w Polsce w najbliższych 5 latach, z podziałem na poszczególne resorty, oraz wskazywać cele tego rozwoju. Obejmie bardzo różne kwestie, poczynając od kompetencji cyfrowych, przez wykorzystanie AI w małych i średnich przedsiębiorstwach, problem badań naukowych aż do zapewnienia, że systemy AI będą bezpieczne i godne zaufania.

Debata odbyła się w ramach konkursu „Młody wynalazca” organizowanego przez „Rzeczpospolitą”.