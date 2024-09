Prezydent, co prawda ustawę podpisał, ale skierował ją do TK w ramach kontroli następczej z względu właśnie na wątpliwości co do konstytucyjności trybu jej uchwalenia, a także co do zgodności z zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony interesów w toku oraz odpowiedniej vacatio legis.

Jak zwracał uwagę podczas rozprawy przedstawiciel głowy państwa, prezydencki doradca prof. Dariusz Dudek, oprócz wadliwego trybu uchwalenia, ustawa wprowadzając surowsze regulacje dla właścicieli aptek jednocześnie liberalizowała wymogi wobec hurtowni farmaceutycznych wydłużając częstotliwość kontroli z trzech do pięciu lat. Tymczasem, jak zwracał uwagę, rzeczywistym beneficjentem powinien być przeciętny nabywca leków. - Pytanie czy dla przeciętnego pacjenta istotne jest to, jaki podmiot jest właścicielem apteki czy też kwestia czy będzie go stać na wykupienie leków czy innych farmaceutyków lub środków medycznych oferowanych w danej aptece, jest retoryczne – mówił prof. Dudek.

sygn. akt K 15/23