Ostatni dzwonek na wykup komercyjnych gruntów. Taka okazja może się nie powtórzyć

Użytkowanie wieczyste. Tysiące nieruchomości, niewiele wniosków o wykup

Wygląda jednak na to, że przewidywania ekspertów spodziewających się stosunkowo małego zainteresowania nowymi rozwiązaniami, sprawdziły się.

Przykładowo do 28 sierpnia 2024 r. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło 814 wniosków o sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa. Do Urzędu Miasta Lublin wpłynęło ich do ostatniej środy 248, w tym 84 dotyczących gruntów gminy i 164 dotyczących gruntów Skarbu Państwa (dla porównania: w Lublinie w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2139 nieruchomości, w tym 929 gminnych i 1210 Skarbu Państwa). Natomiast do Urzędu Miasta Łodzi w ciągu minionych 12 miesięcy wpłynęło 149 wniosków (104 dotyczyły nieruchomości gminnych, a 45 nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa).

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało nam, że w skali kraju do 30 kwietnia 2024 r. w ramach roszczenia o nabycie gruntu Skarbu Państwa wpłynęły 3554 wnioski. Precyzyjne dane będą znane po 31 sierpnia.

Tymczasem rząd w Ocenie Skutków Regulacji projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami szacował, że ułatwienia w wykupie obejmą ok. 405 tys. nieruchomości.

Dlaczego firmy nie decydują się na wykup gruntu? Wychodzi za drogo

Prawnicy podkreślają, że przyjęte zasady i rygory uwłaszczenia w przypadku firm sprawiły, że cała operacja biznesowi zwykle się po prostu nie opłaca.

– Głównym hamulcem są zasady odpłatności. Koszt sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego może zostać ustalony na jej pełną wartość, według stanu na datę zawarcia umowy sprzedaży – mówi adwokat Anna Kopytowska z kancelarii DPPA Legal Grzonek Świdnicki.