Jednocześnie jednak Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która wznowiła działalność w pierwszej połowie 2024 r., zajmuje się przygotowywaniem założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie cywilnym i prawie gospodarczym prywatnym.

– Opracowuje również projekty aktów prawnych o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa cywilnego i gospodarczego prywatnego, z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeb ujednolicenia prawa polskiego z prawem europejskim. Dlatego aktualnie nie jest możliwe wskazanie ostatecznych, nowych rozwiązań w zakresie prawa spółek – wyjaśniają przedstawiciele resortu.

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

prof. Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski

W prawie spółek i ustawie o ofercie publicznej istnieje konstrukcja przymusowego wyciśnięcia (squeeze out) drobnych akcjonariuszy. Jednak konstrukcja squeeze out została wprowadzona wyłącznie w spółce akcyjnej, której natura i konstrukcja została pomyślana jako platforma do zbierania publicznie kapitału, a nie budowania partnerstwa jej wszystkich wspólników. Squeeze out, funkcjonalnie i kontekstowo, wychodzi z założenia, że w spółce akcyjnej, której struktura udziałowa ciągnie w kierunku spółki jednoosobowej (tzn. inni udziałowcy są mikroskopijnym planktonem jak ziarnka lotnego piasku pustyni) należy umożliwić wywłaszczenie planktonu udziałowego dla ochrony dobra ważniejszego jakim jest stabilność funkcjonowania spółki. Prawo przyznaje zarazem prawo do żądania przez „plankton udziałowy” wykupu przez akcjonariusza większościowego, aby zabezpieczyć interesy drobnych akcjonariuszy przed nadużyciem prawa większości (reverse squeeze out). Instytucja squeeze out i reverse squeeze out ma głęboki sens, bo umożliwia spółce ochronę przed akcjonariuszem mikroskopijnym, który w złej wierze utrudnia jej bieżącą działalność poprzez nagminne zaskarżanie decyzji władz spółki do sądu oraz chroni akcjonariusza mikroskopijnego przed nadużywaniem siły przez akcjonariusza większościowego. Ma to wpływ także na ochronę praw wierzycieli spółki, których interesy są zagrożone, jeżeli w spółce akcyjnej trwa konflikt. Tak czy owak jest to nieoczywista i trudna instytucja prawna, ponieważ wiąże się z wywłaszczeniem lub zmuszeniem do wykupu innych udziałowców. Ingeruje ona w wolność gospodarczą, w prawo własności, w autonomię woli. Skoro została ona jednak wprowadzona w prostej spółce akcyjnej i spółce z o.o. w grupie spółek, a także w spółce akcyjnej zamkniętej, to nie widzę żadnego powodu by tego typu rozwiązania nie było przy w spółce z o.o. Oczywiście powinno to być ograniczone do udziałowca mikroskopijnego a takim zasadnym progiem jest 5 proc. Nie powinno być tak jak w grupie spółek, gdzie przymusowy wykup może dotyczyć udziałowca 25% , co narusza art. 64 Konstytucji i art. 17 Karty Praw Podstawowych UE. Udziałowiec 25 proc. nie jest udziałowcem mikroskopijnym, planktonem czy lotnym piaskiem pustyni.