Radca prawny dla przedsiębiorcy? Firmy chętniej sięgają po usługi prawne

Inaczej jest w przypadku osób fizycznych. Tutaj odsetek respondentów stykających się z problemem prawnym (45 proc.), jak i korzystających z pomocy profesjonalisty przy jego rozwiązaniu (30 proc.), utrzymuje się na stałym poziomie od pierwszych badań. Spośród pozostałych 15 proc. najwięcej, bo aż 44 proc., szukało odpowiedzi w Internecie; 32 proc. u znajomych i rodziny; 9 proc. korzystało z usług biur księgowych, a 8 proc. – sięgało do prasy i książek prawnych.

Osoby fizyczne i profesjonalni przedsiębiorcy. Jest wiele do zrobienia

Aleksandra Gibuła wyjaśnia, że badania te dotyczą stosunkowo krótkiej perspektywy czasowej. Przeciętny konsument zaś nie spotyka się z problemami prawnymi tak często jak biznes.

– Wielu badanych mogło więc w tym czasie w ogóle nie potrzebować profesjonalnego doradztwa prawnego. A jednak dotarła do nich informacja o możliwości skorzystania z usług radcy prawnego. Dlatego skuteczność naszych działań będzie widoczna dopiero w dłuższej perspektywie – tłumaczy prawniczka.

– Nadal mamy jednak mnóstwo do zrobienia w kwestii dotarcia do osób fizycznych, na co była nastawiona znacząca część naszych ostatnich działań promocyjnych – mówi Aleksandra Gibuła.

– Być może na wzrost zainteresowania wpływa coraz większa dostępność usług prawnych oraz rosnąca jakość obsługi prawnej wynikająca z ostrej konkurencji na rynku – mówi Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito w Poznaniu, ekspert w zakresie strategii i zarządzania kancelariami prawnymi.

– Na wzrost świadomości może wpływać też aktywna polityka promocji zawodów prawniczych prowadzona przez samorządy zawodowe. Może to być także rosnąca złożoność i zmienność regulacji, a także rosnące bogactwo Polaków, co przekłada się na gotowość do zakupu tego typu usług – dodaje.