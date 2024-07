Sprawa Klaudii El Dursi. Wielkie firmy mają sposób na wpadki celebrytów

Modelka i celebrytka Klaudia El Dursi nie jest pierwszą osobą, która miała stracić kontrakt ze znaną marką z powodu niedopuszczalnego zachowania — tym razem poszło o nagranie z rajdu po autostradzie. Jeśli jednak firmy nie zabezpieczą się na wypadek podobnych sytuacji, to „odcięcie się” od gwiazdy, która zaliczyła wizerunkową wpadkę może być bardzo trudne.

Klauzule obyczajowe batem na wybryki celebrytów?

Dlatego też przy podpisywaniu umów z influencerami marki stosują klauzule obyczajowe – choć te zbyt ogólne mogą odstraszyć celebrytów i ich agentów oraz wywoływać obawę, że współpracę można zerwać z byle powodu. Jak tłumaczy rzeczniczka patentowa Aleksandra Maciejewicz z kancelarii LAWMORE, wspomniane klauzule powinny przewidywać ryzyko wystąpienia kryzysu wizerunkowego. Co to oznacza w praktyce? Że jeśli zachowanie influencera doprowadzi do sytuacji, w której renoma marki zostanie zagrożona lub naruszona, to musi on wyjść z inicjatywą kontaktu i wspólnego zażegnania kryzysu. - Jeśli tego nie zrobi, marka ma prawo zerwać współpracę i sama odnieść się do sprawy — zastrzega specjalistka z zakresu zarządzania własnością intelektualną. I precyzuje, że kooperacja nie zawsze jest osiągalna, więc marka powinna mieć też możliwość zerwania współpracy bez wcześniejszych prób wspólnego wyjścia z wizerunkowego klinczu.

Spory celebrytów z reklamodawcami

Ekspertka zauważa, że klauzule nie dla wszystkich są oczywistością. - Powody są różne. Przykładowo, współpraca nawiązywana jest z osobą o bardzo ugruntowanych poglądach społecznych czy politycznych, której zachowanie i wypowiedzi można względnie przewidzieć, a ona sama kategorycznie nie chce zgodzić się na taką klauzulę – wyjaśnia. Sama jednak odradza decydowanie się na takie ryzyko.

Czy wtedy marka jest już na straconej pozycji? Niekoniecznie. Rzeczniczka patentowa wskazuje, że pomocna okazuje się rozległa preambuła do umowy, w której wyraźnie podkreśla się wartości marki i filary, na których zbudowany jest jej wizerunek. - Takie dodatkowe treści pomagają w późniejszym wskazaniu podstaw zerwania umowy – zauważa.