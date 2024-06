SO zapytał TSUE, czy ochrona znaku rozciąga się na elementy przeznaczone do zamocowania emblematu producenta, które ze względu na ich kształt są identyczne ze znakiem towarowym lub łudząco do niego podobne. TSUE odpowiedział w wyroku z 25 stycznia 2024 r. (C‑334/22), że takie produkty mogą godzić w funkcje znaku towarowego, ale rozstrzygnięcie, czy miało to miejsce w tym przypadku, należy do sądu pytającego.

Powództwo Audi oddalone

W tej sytuacji SO oddalił powództwo Audi. Jak wskazał sędzia Krzysztof Kurosz, żadna z funkcji znaku towarowego Audi nie została naruszona, w szczególności kupujący wie, że sprzedawana atrapa nie jest oryginalna.

— Z lakonicznego ustnego uzasadnienia wnoszę, że sąd oparł się nie tyle na kwestiach prawnych, ile na sytuacji rynkowej, o której mówił pozwany, czyli że klienci wiedzą, co kupują. Uważam, że sprzedaż tych osłon stanowiła ryzyko wprowadzania w błąd klienta i naruszenia renomowanego znaku towarowego. Dlatego złożymy apelację — powiedziała „Rz” pełnomocnik Audi mec. Anna Gołębiowska z kancelarii GKR Legal.

— To bardzo ważna sprawa dla branży części zamiennych. Chodzi o to, czy klienci mogą kupić tańszą nieoryginalną część zamienną, która umożliwi im odtworzenie pierwotnego wyglądu samochodu — wskazuje z kolei pełnomocnik pozwanego Szymon Karpierz, radca prawny z kancelarii Skubisz i Partnerzy.

Dodajmy, że nieoryginalne osłony są ponoć cztery–pięć razy tańsze od oryginalnych.

Sygnatura akt: XXII GWzt 19/20