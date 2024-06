Jak podkreśla, wniosek z tych sześciu lat jest następujący: rzecznik MŚP ma sens jako instytucja interwencyjna w sprawach konkretnych przedsiębiorców.

— Kontrowersje pojawiają się dopiero w ocenie wszelkiego rodzaju inicjatyw okołoregulacyjnych i systemowych, a wynika to m.in. z faktu, że urząd ten nie został powołany po to, by z nimi wychodzić i zastępować tym samym właściwe ministerstwa — wyjaśnia przedstawiciel ZPP.



352 tyle wniosków o przystąpienie do postępowania wpłynęło do rzecznika MŚP w 2023 roku

588 w tylu sprawach biuro rzecznika podejmowało czynności w 2023 roku

Zdaniem dr. Łukasza Bernatowicza to, że ustępujący rzecznik nie ma na koncie spektakularnych osiągnięć wynika z jego ustawowych kompetencji.

— To nie jest kwestia osoby, która piastowała to stanowisko. Rzecznik bardzo chciał, tylko nie bardzo mógł pewne kwestie zmienić ze względu na to, że ustawodawca nie za bardzo wsłuchiwał się w jego głos. Mimo że rzecznik pochodził z poprzedniego obozu władzy, to nie spotkał się z życzliwym przyjęciem jego postulatów, a niejednokrotnie wręcz z wrogim, jak to było ze sztandarowym postulatem rzecznika MŚP w postaci dobrowolnego ZUS-u — przypomina dr Bernatowicz.