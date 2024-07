Będą rozwody przed notariuszami? Szef izby notarialnej o zaletach tej i innych zmian

Moim zdaniem rozwód przed urzędnikiem stanu cywilnego to powrót do bardzo archaicznych koncepcji. Byłaby to czynność administracyjna, która niewiele zmieni. Po rozwodzie pozostają Moim zdaniem rozwód przed urzędnikiem stanu cywilnego to powrót do bardzo archaicznych koncepcji. Byłaby to czynność administracyjna, która niewiele zmieni. Po rozwodzie pozostają do uregulowania podstawowe kwestie z nim związane, których kierownik USC nie rozstrzygnie, gdyż nie ma tego w swoich kompetencjach. Nie ureguluje spraw związanych z podziałem majątku, bo mogą to zrobić tylko sąd albo notariusz. A z tym zagadnieniem pary mają największe problemy. do uregulowania podstawowe kwestie z nim związane, których kierownik USC nie rozstrzygnie, gdyż nie ma tego w swoich kompetencjach. Nie ureguluje spraw związanych z podziałem majątku, bo mogą to zrobić tylko sąd albo notariusz. A z tym zagadnieniem pary mają największe problemy.

Czyli byłaby to niewielka korzyść dla obywatela, bo po rozwodzie uzyskanym w USC i tak musiałby udać się do sądu lub notariusza?

Dokładnie. Notariusze od lat regulują w formie aktu notarialnego stosunki majątkowe między małżonkami. W trakcie trwania małżeństwa w formie umowy majątkowej małżeńskiej zwanej intercyzą, jak i po jego zakończeniu poprzez umowę o podział majątku. Tym samym przyjęcie bezspornego rozwiązania małżeństwa przed notariuszem może przybrać postać kompleksowego uregulowania tak stosunków osobistych, jak i majątkowych. I w tym tkwi przewaga koncepcji tzw. rozwodów notarialnych.

W poprzedniej kadencji Sejmu na samym finiszu procesu legislacyjnego przepadła nowelizacja, która umożliwiała notariuszom wydawanie nakazów zapłaty.

Wydawanie przez notariuszy nakazów zapłaty istotnie przyspieszyłoby postępowania w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że długotrwałe oczekiwanie na wydanie nakazu zapłaty wywołuje negatywne konsekwencje gospodarcze, przyczynia się do niepewności co do czasu rozstrzygnięcia sprawy i odzyskania swoich pieniędzy. Często są to sprawy niewymagające prowadzenia skomplikowanego dowodowo postępowania, a więc z powodzeniem mogliby je prowadzić notariusze.