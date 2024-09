Niepełna reforma rynku pracy. Rząd stawia na seniorów i młodocianych

– Od lat zwraca się uwagę na tę kwestię, dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nie uwzględniono tego we wspomnianym projekcie – mówi prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W podobnym tonie wypowiada się radca prawny Szymon Witkowski, ekspert Pracodawców RP.

– Jest cała grupa osób, które rejestrują się w urzędach pracy wyłącznie po to, aby móc korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. W praktyce nie są jednak zainteresowani podjęciem zatrudnienia. Oznacza to, że w wielu przypadkach praca urzędników, którzy poszukują takim osobom ofert idzie na marne, a tym samym marnotrawione są publiczne pieniądze – wskazuje. I ubolewa, że problemu nie próbuje się rozwiązać przy okazji przygotowania wspomnianego projektu nowej ustawy.

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska podkreśla jednocześnie, że rząd mocniej postawi na aktywizację zawodową seniorów. Przypomnijmy, że w tym obszarze planuje m.in. wdrożenie bardziej włączającej polityki w zakresie aktywizacji. Chce, aby poszukująca pracy kobieta, która ukończyła 60 lat, lub mężczyzna, który osiągnął 65 lat, dołączyli do grona osób mogących korzystać ze wsparcia UP. Będą one mogły być uczestnikami np. projektów aktywizacyjnych.

– Popieramy kierunek rozwiązań proponowanych w projekcie. Wielokrotnie wskazywaliśmy na potrzebę wsparcia w aktywizacji zawodowej osób powyżej 50. roku życia. Uważam jednak, że można było zaproponować więcej narzędzi w tym obszarze – mówi prof. Spytek-Bandurska.