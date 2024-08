TSUE: zwolnienia grupowe także wtedy, gdy pracodawca przeszedł na emeryturę

Trybunał rozpatrywał pytania prejudycjalne, które postawił hiszpański sąd rozpatrujący pozew pracowników pewnego przedsiębiorcy.

Reklama

Przedsiębiorca ów przeszedł na emeryturę. Spowodowało to rozwiązanie 54 umów o pracę w ośmiu zakładach należących do jego przedsiębiorstwa. Grupa pracowników zakwestionowała niezgodne z prawem, ich zdaniem, zwolnienie, ale sąd hiszpański oddalił ich powództwo. Sprawa trafiła do sądu odwoławczego, który ma orzec o ważności rozwiązania umów o pracę, ale nabrał pewnych wątpliwości.

Otóż prawo hiszpańskie przewiduje procedurę konsultacji z przedstawicielami pracowników w wypadku zwolnienia grupowego. Procedura ta nie ma zastosowania, jeśli rozwiązanie umów z pracownikami jest spowodowane przejściem na emeryturę pracodawcy będącego osobą fizyczną. Sąd hiszpański zastanawia się jednak, czy wyłączenie to jest zgodne z dyrektywą Unii w sprawie zwolnień grupowych. Zwrócił się w tej kwestii z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości.

Tylko martwy pracodawca nie może przeprowadzić konsultacji z załogą

W swoim orzeczeniu z 11 lipca 2024 r. Trybunał przypomniał, że zgodnie z dyrektywą zwolnienia grupowe muszą być poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami pracowników i poinformowaniem właściwego organu władzy publicznej (w Polsce — powiatowego urzędu pracy). Dodał też, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zwolnienie grupowe w rozumieniu tej dyrektywy ma miejsce, gdy rozwiązanie umów o pracę następuje bez zgody pracowników, których ono dotyczy. Dlatego Trybunał uznał, że ustawa hiszpańska jest sprzeczna z dyrektywą. Dyrektywa ta ma bowiem zastosowanie w przypadku przejścia pracodawcy na emeryturę, jeżeli osiągnięto progi liczbowe przewidziane w wypadku zwolnień (co najmniej 10% liczby pracowników w zakładach zatrudniających zwykle co najmniej 100-299 pracowników oraz co najmniej 30 pracowników w zakładach zatrudniających zwykle co najmniej 300 pracowników).