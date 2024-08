Działania odwetowe na sygnaliście? To pułapka. Sygnaliści pod ochroną

nieprzyznanie sygnaliście premii albo nagrody,

pominięcie sygnalisty w procedurze awansu,

przekazanie obowiązków sygnalisty innemu pracownikowi,

niekorzystna zmiana rozkładu czasu pracy sygnalisty,

wyrażenie „negatywnej opinii” o pracy sygnalisty.

Oznacza to, że niemal przy każdym „ruchu” pracodawcy w stosunku do pracownika, który pogarsza sytuację pracownika, pracodawcy powinna zapalić się lampka ostrzegawcza.

Temat ten budzi tym więcej emocji, że zgodnie z art. 55 ustawy – podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty (ale także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub osób powiązanych z sygnalistą) obwarowane będzie sankcjami karnymi w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności, a nawet – pozbawienia wolności do 2 lat.

Wydawać by się mogło, że działającym rzetelnie i w dobrej wierze pracodawcom ochrona sygnalistów nie powinna spędzać snu z powiek. Zgodnie z definicją, działaniem odwetowym jest bowiem podejmowanie „odwetu” wyłącznie na skutek zgłoszenia nieprawidłowości przez sygnalistę. Jeżeli pracodawca kieruje się przesłankami czysto merytorycznymi, a nie chęcią rewanżu na pracowniku – może czuć się bezpiecznie.

Sytuację mocno komplikuje jednak fakt, że ustawa – w ślad za wytycznymi z dyrektywy – wprowadza zasadę, że to na pracodawcy spoczywać będzie ciężar dowodu, że podjęte wobec sygnalisty działanie nie jest działaniem odwetowym. To nie pracownik będzie musiał wykazać, że pracodawca „zemścił się” na nim za dokonane zgłoszenie, lecz odwrotnie – pracodawca zmuszony będzie do udowodnienia, że tak nie było.