Czytaj więcej Płace Prawo do odprawy przedawnia się na ogólnych zasadach Jeżeli pracodawca nie wypłacił odprawy emerytalnej czy z tytułu zwolnień z przyczyn dotyczących firmy, pracownik ma trzy lata na wystąpienie z pozwem o ich zasądzenie licząc od dnia rozwiązania umowy.

Najbardziej dotkliwe jest rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, tzw. dyscyplinarka. Jeśli pracodawca posunie się do niej bezpodstawnie, sąd może orzec o przywróceniu pracownik do pracy lub o odszkodowaniu (w wysokości co do zasady pensji za okres wypowiedzenia). Wracając do firmy pracownik dostanie wypłatę za nie mniej niż miesiąc i nie więcej niż trzy miesiące pozostawania bez pracy (a jeśli był chroniony – to za cały okres).

Gdyby to pracownik skorzystał z tzw. dyscyplinarki wobec pracodawcy, powołując się na zarzuty, które nie miały miejsca, to firma może żądać odszkodowania w wysokości - co do zasady - wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia.