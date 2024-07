Już nie tylko handel. Także inne branże chcą niedzielnych ograniczeń w pracy

Przykładowo ścisłe współdziałanie PIP z Krajową Administracją Skarbową. Z doświadczenia wiem, że przedsiębiorcy najbardziej obawiają się konsekwencji podatkowych, potem składkowych, a na koniec sankcji wymierzonych przez PIP. Dlatego myślę, że warto rozwijać współpracę systemową pomiędzy PIP, ZUS i KAS.

Inspekcję czekają też w najbliższym czasie wyzwania związane z przepisami o sygnalistach. Co prawda PIP nie została centralnym organem w obszarze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, a prawo pracy nie znalazło się w katalogu spraw, które można sygnalizować, ale to nie oznacza, że inspekcji te przepisy nie będą dotyczyć.

Wprost przeciwnie. W ogóle mam wrażenie, że organy publiczne nie zdają sobie do końca sprawy z nowych obowiązków wynikających z przepisów o sygnalistach. Bo do wdrożenia jest nie tylko procedura zgłoszeń wewnętrznych, ale też zewnętrznych, które będą kierowane do różnych instytucji. A co do prawa pracy, to w ramach procedur zgłoszeń wewnętrznych można zdecydować się na ujęcie tego obszaru. W tym przypadku byłaby to jednak wyłącznie decyzja pracodawcy. Z tego co wiem, resort rodziny przygotowuje dla nich pomoc w związku z tymi przepisami. Chodzi o specjalną zakładkę z wzorami procedur. Ustawodawca przewidział też ocenę skutków regulacji (tzw. OSR ex post) dwa lata po wejściu w życie tych przepisów. Po tym czasie będzie można zrewidować niektóre kwestie i nie wykluczam, że sprawy bhp czy mobbingu jeszcze za tej kadencji znajdą się we wspomnianym katalogu.

Jakich zgłoszeń się państwo spodziewacie?

Moim zdaniem przekaz, że prawo pracy znalazło się w katalogu, dotarł do ludzi, a informacja, że go nie ma, już nie. Zatem spodziewam się, że dostaniemy mnóstwo zgłoszeń sygnalnych właśnie z tego zakresu. Podejrzewam jednocześnie, że będzie bardzo duże rozczarowanie, gdy okaże się, że takie osoby nie są sygnalistami. My oczywiście możemy podjąć działania w związku z tymi skargami, ale dostajemy ok. 43 tys. zgłoszeń rocznie i przeprowadzamy ponad 60 tys. kontroli, balansując na granicy naszych możliwości. Dlatego potrzebne jest też finansowe i personalne wzmocnienie PIP.