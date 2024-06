Układy zbiorowe pracy w nowej odsłonie. Co to oznacza dla firm i pracowników

– Uważam, że w praktyce te zmiany nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanego celu, tj. większej popularyzacji układów. Będzie to raczej zmiana kosmetyczna, uporządkowanie tej tematyki i przeniesienie jej z kodeksu pracy do odrębnej ustawy – uważa Katarzyna Siemienkiewicz z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Powód?

– Przede wszystkim ustawodawca nie zdecydował się na zmianę, zgodnie z którą w układzie można zawierać rozwiązania mniej korzystne, niż przewiduje k.p. Tymczasem w Polsce działają w większości małe i średnie firmy, które często balansują na granicy minimalnych wymogów określonych ustawowo, i ciężko im zaproponować „coś więcej”. Stąd też ich niechęć do podejmowania rokowań zbiorowych. W sektorach strategicznych, gdzie uzwiązkowienie jest duże, sytuacja wygląda inaczej. Ale tam do negocjacji w tym zakresie nikogo przekonywać raczej nie trzeba – mówi ekspertka.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz na poprawę sytuacji nie wpłynie również przewidziane w projekcie uproszczenie procesu rejestrowania układów.

– Kwestie formalne nie wpływają bowiem znacząco na ich popularność – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się też Wioletta Żukowska-Czaplicka.

– Katalog spraw, które mogą być ujęte w układzie, jest bardzo szeroki, obejmuje przeciwdziałanie naruszeniu godności i innych dóbr osobistych pracownika, a także zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz kwestie mobbingu. Przedmiotem układów mają być też zasady wykonywania pracy zdalnej. Nie są to już zatem tylko sprawy związane z warunkami zatrudnienia i kwestiami płacowymi. Zdaję sobie sprawę, że ustawodawca chce w ten sposób dać więcej przestrzeni do zawierania układów. Nie wiem jednak, czy będzie to skuteczne. Na pewno jest to dodatkowa presja na firmy, żeby te rokowania w jakimkolwiek zakresie podjąć – mówi ekspertka FPP.