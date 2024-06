Jak firmy powinny zarządzać aktywnością pracowników w social mediach

Czy pracodawca może zabronić pracownikom kontaktów z prasą?

Zgodnie z przepisami prawa prasowego każdy ma prawo do udzielania informacji prasie, z zastrzeżeniem, że działania te muszą mieścić się w granicach prawa. Co prawda, pracodawca może w polityce medialnej wskazać, że na tematy związane z działalnością pracodawcy wywiadów udziela specjalnie wskazany do tego pracownik (np. rzecznik prasowy), to jednak niezależnie od tego pracodawcy obowiązani są umożliwić dziennikarzom nawiązanie kontaktu również z innymi pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji oraz opinii.

Pracodawcy nie mogą zatem zabronić pracownikom kontaktów z mediami ani wyciągać z tego powodu negatywnych konsekwencji, tak długo jak swoim działaniem nie naruszają oni przepisów prawa, w tym swoich obowiązków pracowniczych. W polityce medialnej warto jednak uświadomić pracowników, że nie mają oni obowiązku udzielania informacji dziennikarzom, a jeżeli się na to zdecydują, to muszą pamiętać o swoich podstawowych obowiązkach pracowniczych, w tym obowiązku lojalności wobec pracodawcy i dbania o dobro zakładu pracy czy też zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Co, jeśli jednak prewencja nie skutkuje?

Niezależnie od podejmowanych przez pracodawcę działań prewencyjnych może się jednak zdarzyć, że pracownicy dopuszczą się niezgodnej z prawem aktywności w sieci. Biorąc pod uwagę obowiązki ciążące na pracodawcach, w tym obowiązek kształtowania zasad współżycia społecznego oraz przeciwdziałania mobbingowi, a tym samym konieczność zapewnienia pracownikom bezpiecznego i wolnego od nienawiści miejsca pracy, pracodawcy nie tylko powinni, ale wręcz mają obowiązek odpowiedniego reagowania na niewłaściwe zachowania pracowników w sieci. W przeciwnym razie w przypadku np. komentarzy ksenofobicznych czy poniżania innego współpracownika w internecie mogą narazić się na odpowiedzialność np. z tytułu mobbingu. W takich przypadkach, jeszcze przed podjęciem konkretnych działań dyscyplinujących w stosunku do pracownika, warto podjąć kroki związane z samą treścią wpisu.

W pierwszej kolejności istotne jest notarialne zabezpieczenie konkretnego wpisu. Może to być bowiem szczególnie istotne na wypadek postępowania sądowego. Następnie warto zgłosić dany wpis do administracji danego portalu, w wyniku czego może dojść do jego usunięcia.

Pracodawca może też zdecydować się na wyciąganie konsekwencji wobec pracownika-autora niedopuszczalnego wpisu. Dysponuje on kilkoma narzędziami, które powinien dostosować do konkretnych okoliczności sprawy. Pracodawca może poprzestać na przeprowadzeniu z pracownikiem rozmowy dyscyplinującej czy też nałożyć na niego karę dyscyplinarną. Jednak naruszenie obowiązków pracowniczych poprzez nieodpowiednią aktywność w sieci może wiązać się również z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to tym bardziej istotne, im wyższe stanowisko zajmuje pracownik dopuszczający się takich naruszeń. Nie bez znaczenia będzie również miejsce publikacji – im szersze grono może zapoznać się z tego typu wpisem, tym większą pracownik powinien ponosić odpowiedzialność. Czym innym będzie bowiem publikacja pracownika „szeregowego” w wąskiej grupie pracowniczej na platformie Facebook, a czym innym publikacja osoby na stanowisku kierowniczym na portalu LinkedIn, w którym dana osoba obserwowana jest przez kilka tysięcy osób.