Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda zdecydował się podpisać ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Informacja zamieszczona została na stronie Kancelarii oraz w jej profilu w portalu X (Twitter).

Ustawa o sygnalistach, odesłana do Sejmu przez Senat wraz z proponowanymi poprawkami, została przyjęta przez Sejm kilka dni temu. Trafiła następnie do Prezydenta, którego podpis jest wymagany do wejścia projektu ustawy w życie. Jak przeczytać możemy w informacji prasowej, udostępnionej przez Kancelarię Prezydenta RP, ustawa w większości wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące tzw. zgłoszeń wewnętrznych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy.

Ustawa o sygnalistach podpisana. Kto może być sygnalistą? Co może zgłaszać sygnalista?

— Zgodnie z przepisami ustawy sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz oraz żołnierz — przeczytać możemy w komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta RP.