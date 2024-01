-Na ogół w takim przypadku jest to zwolnienie sprawcy z pracy (na podstawie wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego). Nie rekomenduję, aby pozostawić w organizacji sprawcę takich zachowań- twierdzi mec. Wilczyk.

Zwraca jednak uwagę, że często zarzuty nie wyczerpują znamion mobbingu czy molestowania, choć są to działania nieprawidłowe i zostały potwierdzone w toku postępowania wyjaśniającego. Co wtedy?



-W takich przypadkach, jeżeli pracodawca nie ma jednoznacznych podstaw, aby rozstać się z pracownikiem, wobec którego padły oskarżenia, powinien rozważyć podjęcie innych działań. Mam na myśli rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą niewłaściwych zachowań czy przeniesienie go do innego działu, o ile jest to możliwe. Zdecydowanie każda sytuacja jest inna i wymaga bardzo indywidualnego podejścia- mówi mecenas.

Ekspertka zwraca też uwagę na znaczenie działań prewencyjnych.

- Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. W tym celu w każdej organizacji powinna zostać wdrożona polityka mająca przeciwdziałać różnym nieprawidłowym zachowaniom w miejscu pracy- mówi ekspertka.

Zaznacza jednocześnie, że nie spełni ona swojej funkcji, jeżeli pracodawca nie zapewni narzędzi do jej wykonania.