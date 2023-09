– Podobny instrument już mamy. Reguluje go ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Różnica między obowiązującymi przepisami a deklaracjami dotyczy głównie wieku dziecka oraz wysokości grantu. Być może będą jeszcze inne rozbieżności, ale na etapie obietnic nie znamy wystarczająco wielu konkretów, żeby to stwierdzić – mówi Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP.

Dofinansowanie do utworzenia stanowiska dla młodej osoby

PiS proponuje też zupełnie nowe rozwiązanie.

Chodzi o przyznawanie pracodawcom zatrudniającym osobę młodą dofinansowania do utworzenia stanowiska pracy zdalnej. Ma być to zachęta do zatrudniania oraz aktywizacji takich ludzi, w szczególności pochodzących z mniejszych miejscowości i wsi.

Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za przyjęcie do firmy bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia. Otrzymają je również osoby, które ukończyły nie więcej niż 45 lat oraz wychowują co najmniej jedno dziecko.

Warunkiem przyznania środków będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnianą, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie).