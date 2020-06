Rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej wyznacza pracodawca

Obowiązki pracodawcy

Na pracowniku nie powinien ciążyć obowiązek zorganizowania we własnym zakresie środków i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługi logistycznej. Dlatego regulacja nakłada ten obowiązek na pracodawcę. Ważne jest to, że dopuszczalne ma być, aby pracownik wykonując pracę zdalnie mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę, jeżeli nastąpi to z poszanowaniem i ochroną informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Obejmuje to m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe, a także informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.