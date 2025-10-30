Rzeczpospolita
Prawo
Nieoficjalnie: prokuratura skieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu

Jeszcze w czwartek Prokuratura Krajowa ma skierować do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS, Dariuszowi Mateckiemu - donosi portal tvn24.pl.

Publikacja: 30.10.2025 10:24

Poseł PiS Dariusz Matecki

Poseł PiS Dariusz Matecki

Foto: PAP/ Paweł Supernak

Mateusz Adamski

Z informacji portalu tvn24.pl wynika, że akt oskarżenia będzie dotyczył ośmiu osób, w tym Mateusza W., byłego prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Mężczyzna za rządów PiS był też wicewojewodą zachodniopomorskim (rekomendowany przez Suwerenną Polskę). Śledczy wymienią w akcie oskarżenia również Adama S. To prezes stowarzyszeń: Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia.

Portal przypomina, że na początku października powiązani rodzinnie z S. Adrian K. i Piotr S.  zostali skazani, między innymi za pranie pieniędzy. Mężczyźni zgodzili się na współpracę z prokuraturą i dobrowolnie poddali karze. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał ich na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Sześć zarzutów dla Dariusza Mateckiego

Dariusz Matecki został zatrzymany przez ABW w piątek, 7 marca. Prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw. Przesłuchany w charakterze podejrzanego poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych zarzutów. Jak informował wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, wyjaśnienia są w dużej części sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Jak informowaliśmy, trzy pierwsze zarzuty dotyczą współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym z Marcinem Romanowskim) w ustawieniu trzech konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia, a następnie współdziałania w przywłaszczeniu uzyskanych w ten sposób środków w łącznej kwocie ponad 16,5 mln zł, w tym poprzez ich wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, opłacanie nierzetelnych faktur oraz wypłatę wynagrodzeń za pozorne zatrudnienie.

Zarzut czwarty dotyczy „prania brudnych pieniędzy” w kwocie nie mniejszej niż 447 500 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem ww. przestępstw sprzeniewierzenia środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Zarzuty piąty i szósty dotyczą współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu podejrzanego w okresie od czerwca 2020 r. do października 2023 r. w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i uzyskania z tego tytułu korzyści w łącznej kwocie 483 860 zł, pomimo że praca nie miała być i de facto nie była wykonywana.

Poseł PiS spędził w areszcie dwa miesiące. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia po wpłaceniu 500 tys. zł kaucji. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Karne Dariusz Matecki

