– Może zaistnieć sytuacja, w której w sprawie przedawnionego – po piątym roku – zobowiązania podatkowego, którego władze skarbowe w ogóle nie kwestionowały, prokuratura rozpocznie postępowanie karnoskarbowe nawet w dziesiątym roku po terminie powstania zobowiązania. Co więcej, samo wszczęcie postępowania karnego przeciwko sprawcy wydłuży przedawnienie karalności o kolejnych dziesięć lat – zwraca uwagę Kolibski.

Eksperci zwracają uwagę, że po pięciu latach od terminu zapłaty podatku w wielu przypadkach podatnik nie dysponuje już właściwą dokumentacją, bo skoro podatek się przedawnił, to faktury, deklaracje i inne dokumenty są po prostu niszczone jako nieprzydatne. Podatnik nie będzie zatem mógł skutecznie się bronić. Co więcej, nie będzie miał on w karnym postępowaniu wszystkich gwarancji obrony, jakie dziś daje mu ordynacja podatkowa. – Nie będzie tu bowiem typowej podatkowej kontroli, do której można by składać zastrzeżenia, ani decyzji podatkowych, od których można się odwoływać i składać skargę do sądu administracyjnego – przypomina Marek Kolibski.

Przedsiębiorcy: pozbawienie prawa do obrony to złamanie konstytucji

O pogorszeniu sytuacji podatnika mówi też Daniel Panek, doradca podatkowy i ekspert BCC. – Jeśli po pięciu i więcej latach podatnik zostanie oskarżony o przestępstwo związane z podatkami, to jego prawo do obrony będzie znacznie ograniczone. A to już może naruszać Konstytucję RP i międzynarodowe konwencje praw człowieka – zauważa.

Z kolei Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, wskazuje, że gdy przyjrzeć się całemu systemowi prawa podatkowego i karnego, to i tak postępowania karnoskarbowe prowadzone po upływie okresu przedawnienia będą nieskuteczne.

– Nie można mówić o uszczupleniu należności publicznoprawnej, gdy należność ta nie jest wymagalna i wobec upływu terminu przedawnienia nie może być egzekwowana od podatnika. Tym samym czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, co powinno skutkować niemożnością ukarania sprawcy – tłumaczy Przemysław Pruszyński.