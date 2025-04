Pierwsze, wielowątkowe śledztwo przejęte z Prokuratury Okręgowej w Płocku, dotyczy zaniżania cen paliw w 2023 r. Powierzono je Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reklama

Czy tania benzyna przedwyborcza była przestępstwem?

To śledztwo zostało wszczęte w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Orlen S.A. z siedzibą w Płocku w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 października 2023 roku. Prokuratura podejrzewa, że doszło do nadużycia uprawnień przez osoby zarządzające spółką. Przy ustalaniu hurtowych i detalicznych cen paliw płynnych w 2023 roku niezasadnie zaniżono je względem cen rynkowych. Według rzecznika, mogło to spowodować szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (przestępstwo z art. 296 § 1a kodeksu karnego).

Jak poinformował prok. Przemysław Nowak, na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Trwają przesłuchania świadków. Dotychczas przesłuchano blisko 120 osób, w tym osoby zatrudnione w Orlenie, w PERN i w Ministerstwie Klimatu. Zabezpieczono też obszerną dokumentację w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, która obecnie poddawana jest analizie. Trwają oględziny licznych elektronicznych nośników danych oraz zawartości kilkunastu skrzynek poczty elektronicznej.

W toku śledztwa dopuszczono dowód z opinii biegłych z zakresu nauk ekonomicznych oraz rynku paliw, w szczególności w celu kompleksowej oceny prawidłowości planowania, wdrożenia i monitorowania polityki cenowej Orlen S.A. dotyczącej paliw płynnych.

Jak połączono PKN Orlen z Grupą Lotos

Drugim postępowaniem objęto osławioną fuzję Orlenu z Lotosem. Śledczy badają, czy doszło do nieprawidłowości przy łączeniu spółek PKN Orlen z Grupą Lotos oraz sprzedaży udziałów w spółkach należących do Grupy Lotos., to jest o przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 k.k. i innych. Śledztwo to również zostało przejęte do dalszego prowadzenia z Prokuratury Okręgowej w Płocku.