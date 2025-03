Poseł PiS Dariusz Matecki przed sądem. Wkrótce decyzja o areszcie

W piątek poseł Matecki (zgodził się na ujawnianie nazwiska i wizerunku) został zatrzymany przez ABW, prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw. Przesłuchany w charakterze podejrzanego poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych zarzutów. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej, wyjaśnienia są w dużej części sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Reklama

Prokuratura ujawnia: Matecki w „Grupie wejście” na Signalu

Prokurator prowadzący uznał, iż zabezpieczenie prawidłowego toku niniejszego postępowania wymaga zastosowania wobec podejrzanego Dariusza Mateckiego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zdaniem prokuratora, okoliczności sprawy, charakter zarzucanych przestępstw oraz działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami (w tym z osobą ukrywającą się), uzasadniają obawę, że Dariusz Matecki będzie bezprawnie utrudniał postępowanie, np. poprzez tworzenie fałszywych dowodów, wpływanie na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych.

- Uzasadniona obawa bezprawnego utrudniania postępowania już na obecnym etapie śledztwa jest uzasadniona dowodem z oględzin telefonu iPhone 15 Pro Max zabezpieczonym u Adama S. [prezes Stowarzyszenia Fidei Defensor – przypis rp.pl], z którego wynika, że osoby związane z opisanym w zarzutach procederem założyły grupę na komunikatorze Signal [niekomercyjny, szyfrowany komunikator internetowy – rp.pl] o nazwie „Grupa wejście”, celem wzajemnego ostrzegania się przed działaniami organów ścigania. W skład tej grupy wchodzili m.in. Dariusz Matecki oraz podejrzani Adam S. i Mateusz W. [były wicewojewoda zachodniopomorski za rządów PiS i współpracownik Dariusza Mateckiego – rp.pl] Ujawniona korespondencja dotyczyła m.in. czynności procesowych podejmowanych w związku z niniejszym postępowaniem, a także sposobów szybkiego usunięcia informacji zapisanych na nośnikach elektronicznych. Założenie tej grupy na komunikatorze Signal miało na celu przede wszystkim wzajemne ostrzeganie się i informowanie o działaniach podejmowanych przez organy ścigania – przekazał prok. Przemysław Nowak. - Ponadto podejrzanemu zarzuca się działanie wspólnie i w porozumieniu z innym podejrzanym w niniejszej sprawie, w tym z Marcinem Romanowskim, który uciekł za granicę i ukrywa się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Jest on obecnie poszukiwany na podstawie listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania – dodał.

Przestępstwa zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura uznała, że tak surowa kara grożącą podejrzanemu również uzasadnia potrzebę zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.