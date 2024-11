Co istotne to zawsze sąd penitencjarny decyduje o zastosowaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia biorąc pod uwagę m.in. postawę więźnia, okoliczności popełnienia przestępstwa, czy jego zachowanie podczas odbywania kary. Jednak z wnioskiem o wcześniejsze wyjście na wolność wystąpić może nie tylko sam osadzony. Uczynić to może także dyrektor jednostki penitencjarnej jeżeli uzna, że proces resocjalizacji może być kontynuowany w warunkach wolnościowych. I właśnie do tego zachęca dyrektorów resort sprawiedliwości.

Coraz więcej więźniów wychodzi wcześniej na wolność. Ile osób siedzi w więzieniach?

– Chcę też, by dyrektorzy zakładów karnych nie bali się składać wniosków o przedterminowe zwolnienie. W ostatnich latach sądy penitencjarne w zasadzie nie wydawały postanowień w tym zakresie. (…) Dane wskazują, że 99 proc. z tych wniosków jest przez sądy uznawanych. W przypadku kiedy o zastosowanie zwolnienia ubiega się skazany lub jego obrońca to skuteczność jest w okolicach 15 proc. – mówiła „Rzeczpospolitej” w marcu wiceministra Ejchart.

W konsekwencji w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa obecnie ponad 69 tys. osadzonych, najmniej od niemal trzech lat. W końcu października 2022 r. mieliśmy w Polsce ponad 72 tys. więźniów, a w tym samym miesiącu 2023 r. było to już przeszło 75 tys. Zmniejszyło się też zaludnienie oddziałów mieszkalnych w więzieniach. Wynosi ono obecnie 84 proc. Dla porównania przed rokiem było to niemal 91 proc., a dwa lata temu 88 proc.

– Myślę, że to dobra wiadomość – komentuje prof. Paweł Moczydłowski, były szef Służby Więziennej. – Redukcja liczby osadzonych to bardzo pozytywny proces, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa i stan praworządności w więzieniach. Generalnie mamy przy tym do czynienia z ograniczeniami wielu patologii w społeczności więziennej. Doprowadza to do m.in. obniżenia liczby bójek, pobić, samobójstw, autoagresji, wzrostu stanu higieny, spadku śmiertelności i agresji werbalnej. Słabnie też socjalizacja więzienna, tzw. podkultura więzienna, a to głównie ona sprawia, że ludzie wychodzą z więzień gorsi niż do nich przyszli – wskazuje ekspert.

Polska europejskim liderem pod względem liczby osadzonych. Ilu więźniów jest w innych krajach UE?

Jego zdaniem utrzymywanie wysokiej liczby więźniów w ostatnich latach było patologią.