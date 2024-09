Kolejny wniosek jest możliwy za miesiąc. Michał K. ma dostęp do kontaktu z rodziną i obrońcami Agata Łukaszewicz Kiedy może wystąpić były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o odzyskanie wolności po raz kolejny? Przepisy ekstradycyjne są precyzyjne i stanowią, że kolejny wniosek w tej sprawie może się pojawić dopiero za miesiąc – mówi "Rzeczpospolitej" adwokat Mariusz Paplaczyk. Tak to działa w sytuacji kontaktów z Wielką Brytanią po wyeliminowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Michał K. ma problem. Nie był ani rezydentem, ani mieszkańcem Wielkiej Brytanii

- Kaucja może być powiązana z dozorem. Może on polegać np. na meldowaniu się na policji czy nadzorowaniu przez swojego prawnika - mówi adwokat Paplaczyk. I dodaje, że Michał K. ma ten problem, że nie był on ani rezydentem, ani mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Inaczej bowiem taki wniosek zostałby potraktowany przez sąd w stosunku do Polaka, który tam mieszka, płaci podatki i ma stałe miejsce pobytu. W tym sąd przypadku sąd potraktował Michała K. jako osobę korzystającą z przystanku w podróży lub nawet osobę uciekając, a wówczas trudno jest zdobyć odpowiedni kredyt zaufania.

Warunki aresztu? "To wręcz jedno z najgorszych miejsc, jakie miałem okazję zobaczyć"

Miejsce, w którym został osadzony Michała K. nie cieszy się dobrą opinią. – To wręcz jedno z najgorszych miejsc, jakie miałem okazję zobaczyć pod względem warunków bytowych, niedoboru personelu, przestępczości w samym zakładzie karnym – uważa adwokat. Na jakie prawa może liczyć Michał K? Widzenie z rodziną i obrońcą nie jest żadnym problemem. Dostęp do aresztowanego maa obrońcy. Na widzenia może także liczyć rodzina, a nawet inne osoby, które o to oficjalnie wystąpią. Aresztowany może liczyć także: na kontakty telefoniczne, czy przez Skype, prawo dokonywania zakupów w kantynie zakładu karnego. Aresztowany może robić zakupy w trakcie widzeń w lokalnym sklepiku. Kolejny wniosek o uchylenie aresztu w stosunku do Michała K. może się pojawić dopiero za miesiąc, ale to nie oznacza, że taki wniosek na pewno się pojawi.