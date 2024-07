- Jeden taki, że czynności zostaną zakończone i pan zostanie zwolniony, jeśli prokurator tak zdecyduje. A druga - że ta czynność zostanie zakończona albo przerwana do jutra i pan poseł zostanie doprowadzony do izby dla osób zatrzymanych i prokurator będzie podejmował decyzję o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie - powiedział rzecznik.

Adwokat Romanowskiego chce wyłączenia Korneluka i pięciu innych prokuratorów

Pełnomocnik Marcina Romanowskiego adwokat Bartosz Lewandowski poinformował w serwisie X, że w związku z zatrzymaniem posła i zamiarem przeprowadzenia z nim czynności procesowych, złożył w jego imieniu 6 wniosków o wyłączenie prokuratorów z uwagi na ujawnione okoliczności, które wywołują uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w sprawie. Pięć wniosków dotyczy prokuratorów wchodzących w skład Zespołu Śledczego nr 2 w Prokuraturze Krajowej.



Zdaniem adwokata, dwóch z nich było sygnatariuszami publicznych apeli krytycznych wobec działalności poprzedniego kierownictwa Ministra Sprawiedliwości i poprzedniego rządu, a w stosunku do trzech prokuratorów poprzedni Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydawał decyzje personalne, które były dla nich niekorzystne w roku 2016, zaś prokuratorzy ci zostali natychmiast awansowani osobiście przez Adama Bodnara. Poza tym — twierdzi mec. Lewandowski — z tych prokuratorów brał udział w czynności, w trakcie której doszło do siłowego wejścia do domu poprzedniego Ministra Sprawiedliwości pod jego nieobecność, po uprzednim rozwaleniu drzwi i zaklejeniu kamer monitoringu, co rażąco naruszało zasady przeprowadzenia tego rodzaju czynności i było nieproporcjonalne (przeszukanie 24-godzinne).

„Wszystkie te okoliczności wskazują na uzasadnione podstawy, że prowadzone przez prokuratorów śledztwo obejmujące przecież swym zakresem czyny mające być rzekomo popełnione przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości i poprzednie kierownictwo nie będzie prowadzone bezstronnie” - stwierdza w swoim poście mec. Lewandowski.

Dodatkowo pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył wniosek o wyłączenie Dariusza Korneluka od rozpoznania wniosków o wyłączenie pięciu prokuratorów z uwagi na brak jego bezstronności.