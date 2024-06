Ochrona przed przestępstwami z nienawiści w sejmowej zamrażarce?

Wiele kontrowersji zbudza kwestia zgodności konstytucyjną zasadą określoności prawa a w szczególności sankcji karnych. Chodzi w szczególności o brak definicji w kodeksie karnym pojęcia tożsamości płciowej. Zdaniem SN z tego powodu ustawodawca w ogóle powinien zrezygnować z poszerzenia kryteriów dyskryminacyjnych o znamiona tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Zdaniem jednak projektodawców kodeks karny posługuje się wieloma niezdefiniowanymi pojęciami, pozostawiając w tym zakresie możliwość odwołania się do innych ustaw. A pojęcie tożsamości płciowej funkcjonuje już na gruncie ustawy z o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RR a także w orzecznictwie.

Jednak zdaniem Jacka Mazurczaka z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego o wiele większym problemem jest to, że projektowane regulacje będą… nieskuteczne.

Brak mechanizmów skutecznego ścigania przestępstw z mowy nienawiści

— Projekt poszerza katalog przesłanek antydyskryminacyjnych, jednak nie wprowadza żadnych mechanizmów, które zwiększyłyby skuteczność ścigania przestępstw z nienawiści. A bez tego przestępstwa motywowane nienawiścią z powodu orientacji seksualnej, wieku czy niepełnosprawności, tak jak były umarzane, tak będą, tylko zmieni się podstawa prawna umorzenia — przewiduje Mazurczak, który wskazuje że oprócz zmian przewidzianych w projekcie niezbędne jest wprowadzenie definicji przestępstwa z nienawiści w części ogólnej kodeksu karnego, objęcie ściganiem z urzędu wszystkich przestępstw z nienawiści (bez względu na kwalifikację prawną czynu) czy wprowadzenie obligatoryjnego podania wyroku skazującego za takie przestępstwa do publicznej wiadomości, w sprawach, w których nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

— Ciągle też organizacje społeczne składające zawiadomienie o takim przestępstwie nie będą miały praw strony postępowania. Brakuje też przepisów zmierzających do utworzenia specjalnych zespołów do wykrywania i ścigania przestępstw z nienawiści, na wzór struktur zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi. Jest to szczególnie ważne w kontekście tego, że grupy ekstremistyczne, które wykorzystują mowę nienawiści w swojej działalności, są często wspierane przez wywiady obcych państw w celu destabilizowania sytuacji w kraju — dodaje Jacek Mazurczak.

Projekt został skierowany pod obrady Rady Ministrów 24 maja. Do tej pory jednak rząd go nie przyjął. Nie został też zwrócony do Ministerstwa Sprawiedliwości celem uzupełnienia, a sam resort nie planuje żadnych modyfikacji. Co ciekawe poprzednia próba uchwalenia podobnych przepisów miała miejsce w 2012 r. Prace nad poselskim projektem zostały zatrzymane, po… negatywnej opinii ówczesnego rządu Donalda Tuska.