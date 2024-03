Za to, że były rektor C. zdecyduje się mówić i wyjawić wszelkie informacje na temat przestępczej działalności w szkole, może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Wystarczy dobrze umotywowany wniosek prokuratury i decyzja sądu, który oceni, czy wszystko to, co powiedział świadek, znajduje potwierdzenie w zebranym materialne oraz że niczego nie zataił z tego, co jest mu wiadome. Nie oznacza to, że puszcza mu się w niepamięć jego grzechy, tylko że poniesie odpowiedzialność na zasadzie nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Kto może zostać świadkiem koronnym

Czy żeby zostać świadkiem trzeba spełnić jakieś wyjątkowe wymagania? Nie, nie ma takiego wymogu – mówią zgodnie prawnicy. Bez większego znaczenia jest także wartość, w tym przypadku, nielegalnie wydanych dyplomów ukończenia uczelni, czy nawet łapówek wręczonych za ich przyznanie.

Na czym polega nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku takiej osoby?

Podstawą do nadzwyczajnego złagodzenia kary lub nawet do warunkowego jej zawieszenia jest znacznie wyższy niż normalnie wymiar kary. Mówi się tu nawet o zawieszeniu już kary nawet 5 lat więzienia na okres próby do lat na 10.