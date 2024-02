W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że zakaz wykorzystywania pozyskiwanych nielegalnie dowodów był do połowy kwietnia 2016 r. „gwarancją procesową pomyślaną w interesie obywateli i dla ochrony ich konstytucyjnych praw.” Zwłaszcza prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), prawa do wolność i ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), a także prawa do rzetelnego procesu karnego (art. 45 Konstytucji RP).

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Dowody z inwigilacji nie przejdą w sądzie bez odpowiednich dokumentów i uzasadnienia Służby powinny ujawniać pełną dokumentację ws. kontroli operacyjnej na każde żądanie sądu i prokuratury. Bez tego zebrany materiał z podsłuchu może nie być dowodem w sprawie. Nierzadko akta dotyczące inwigilacji są niekompletne

Gwarancja wyrugowana przez PiS

Zdaniem NRA, zakaz był dla sądów podstawą do eliminowania dowodów zebranych w wyniku nielegalnie przeprowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych organów państwa.

„Gwarancja ta, pomyślana w interesie obywateli, została wyrugowana z procedury karnej w następstwie populistycznych zmian prawa karnego, które miały miejsce w latach 2015-2023.„ - czytamy na stronie NRA.