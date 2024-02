Zauważyła, że postępowania sądowe w sprawach przemocy seksualnej skupiają się głównie na tym, czy i jak pokrzywdzona osoba broniła się przed gwałtem. - A często bywa tak, że zaatakowana osoba „zamarza”, nie broni się w aktywny sposób, nie kopie, nie krzyczy, nie odpycha, tylko chce przetrwać. Polskie prawo takich przypadków nie dostrzega, a jest to większość sytuacji – powiedziała rzeczniczka Feminoteki.

Na ten problem zwrócono uwagę w uzasadnieniu projektu noweli. Jak podano, w Polsce zgłaszany jest tylko co piąty gwałt, a tylko jedno na cztery postępowania kończy się potwierdzeniem przestępstwa. „Ofiary muszą udowodnić, że do czynności seksualnej doszło pod wpływem przemocy i że stawiały opór wystarczająco mocno, aby np. przyciągnąć uwagę świadków lub pozostawić ślady na ciele sprawcy. Nie ściga się zatem zgwałcenia, jeśli ofiara nie stawiała oporu, np. zdając sobie sprawę z jego bezcelowości wobec przeważającej siły sprawcy lub sprawców lub w obawie o eskalację przemocy” – argumentują projektodawcy.

Gzyra-Iskandar poinformowała, że Feminoteka prowadzi sprawy zgwałconych kobiet, które nie pamiętają części traumatycznych dla nich zdarzeń. - Często te dziury luki w pamięci i są wykorzystywane w sądzie na niekorzyść pokrzywdzonych osób, które nie są w stanie udowodnić, że stawiały aktywny opór lub się broniły, co nierzadko prowadzi do braku skazania. Mamy nadzieję, że to się zmieni – powiedziała.

Według dr hab. Mikołaja Maleckiego, karnisty z UJ proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do zmian w postępowaniach karnych. – Proces dowodowy będzie ukierunkowany na to, czy zgoda na obcowanie była wyrażona czy nie. Zostanie przesunięty punkt ciężkości na samo wyrażenie zgody, a nie na sposób, w jaki ten brak zgody objawia się u ofiary – powiedział dr Małecki.

Domniemanie niewinności pozostanie

Odniósł się też do formułowanych przez przeciwników projektu zarzutów, że proponowane rozwiązanie mogą godzić w konstytucyjną zasadę domniemania niewinności. – Nie jest tak, że ciężar dowodu będzie przerzucony na oskarżonego i będzie on musiał dowodzić, że była zgoda. Wszelkie ewentualne wątpliwości, co do wypełnienia znamion przestępstwa będą nadal rozstrzygane na korzyść oskarżonego. To oskarżyciel będzie musiał wykazać, że do obcowania płciowego doszło bez świadomej i dobrowolnej zgody – mówi dr Małecki.

Jedną ze zmian w projekcie jest podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie z 2 do 3 lat więzienia. Według autorów zmienia to rozumienie tego czynu z występku na zbrodnię, a przez to uznaje się je w prawie za przestępstwo o szczególnie dotkliwym charakterze. Zgodził się z tym dr Małecki, który podkreślił, że przemyślania wymaga jednak określenie górnej granicy sankcji.