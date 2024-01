Skazani złożyli do sądu wnioski i odroczenie wykonania kary pozbawenia wolności. Złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, co oznacza, że wycofana została dokumentacja osadzeniowa i nakazy doprowadzenia. Informację tę przekazała portalowi onet.pl sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia. To ten sąd odpowiada bowiem za wykonanie orzeczonej kary.

Termin wykonania kary więzienia upłynął 3 stycznia 2024 roku, o czym informował w mediach społecznościowych m.in. poseł Roman Giertych. Polityk poinformował o otrzymaniu pisma z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście X Wydział Karny Sekcja Wykonawcza zgodnie z którym kara pozbawienia wolności na okres dwóch lat powinna zostać wykonana do końca 3 stycznia. Wynikało to z faktu iż wyrok w tej sprawie zapadł 20 grudnia ubiegłego roku, natomiast orzeczenia kieruje się do wykonania nie później niż 14 dni od ich uprawomocnienia.

„Osoby, w stosunku do których zarządzono wykonanie wyroku oraz wystawiono nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych złożyły wnioski o odroczenie wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności (art. 151 kkw) wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonania orzeczeń w tym zakresie (art. 9§4 kkw)” przekazała onet.pl prezes sądu w Warszawie.

Wnioski o odroczenie wykonania kary wskłada się na podstawie art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego, który mówi o możliwości odroczenia kary w przypadku, gdy „natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.”.