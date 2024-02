Prawo jazdy tylko po zaliczeniu testu percepcji

Prawo jazdy dla seniorów po 65 r. ż. miałoby być ważne maksymalnie 5 lat. Po tym czasie senior musiałby przejść badania oceniające stan psychofizyczny lub zdać ponownie test na prawo jazdy. Autorzy projektu przewidują również wprowadzenie w kolejnym etapie odświeżających kursów z jazdy samochodem.

Badania dla każdego co 15 lat

Broniąc się przed zarzutami o dyskryminację osób starszych, a autorzy projektu proponują wprowadzenie wymogu obowiązkowych testów psychologicznych i lekarskich także dla młodszych kierowców, ale raz na 15 lat.

Jedną z dyskutowanych propozycji jest możliwość uzyskania prawa jazdy na pojazdy osobowe i ciężarowe już od 17. roku życia (obecnie 18 i 21 lat). Nowe przepisy mają rozwiązać problem braku kierowców zawodowych w branży transportowej.

Młodzi kierowcy będą objęci dwuletnim okresem próbnym, podczas którego nie będzie można przekraczać prędkości, ani jeździć po spożyciu choćby minimalnej ilości alkoholu we krwi.

Kolejna pomysł z szansą na wdrożenie to ograniczenie kategorii B prawa jazdy na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 1,8 tony (obecnie do 3,5 tony). Ma związek z rosnącą popularnością samochodów elektrycznych na europejskich drogach. Ale ma też powstać kategoria B+, która uprawniać ma do prowadzenia pojazdów o DMC między 1,8 a 3,5 tony (być może górna granica zostanie podniesiona do 4,25 tony). Warunkiem uzyskania kategorii B+ byłoby przejście dodatkowego szkolenia i zdanie egzaminu.