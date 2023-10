Na najbliższe dni zapowiadana jest już po raz kolejny policyjna akcja pod hasłem Wszystkich Świętych (akcję Znicz prowadzą straże miejskie w całym kraju). Rusza 31 października i potrwa do 2 listopada. – Więcej policjantów pojawi się na drogach także w przyszły weekend (4 do 5 listopada). W całym kraju będzie to ok. 5,5 tys policjantów drogówki – mówi "Rzeczpospolitej" Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

Na co szczególnie będą zwracać uwagę?

Na jazdę po alkoholu, przekroczenia prędkości czy niestosowanie się do zmian organizacji ruchu i sygnałów podawanych przez policjantów (nawet przy włączonej sygnalizacji to ich sygnały są wiążące dla kierowców). Z doświadczeń ubiegłych lat wynika, że w zbliżających się dniach więcej jest także wypadków i kolizji oraz łamania przepisów porządkowych – parkowanie gdzie się da (w tych sprawach policję wspomaga od lat straż miejska a kierowca, który zaparkuje w miejscu niedozwolonym czym spowoduje zagrożenie dla innych osób musi się liczyć z odholowaniem pojazdu).

- Nie ma mowy o taryfie ulgowej dla kierowców podróżujących po alkoholu – zastrzega Robert Opas i podaje, że w 2022 r. podczas trzech dni trwania akcji Wszystkich Świętych zatrzymano 885 kierowców na podwójnym gazie (średnio dziennie w całym kraju zatrzymywanych jest ok. 200 osób). W tym roku rekord dzienny już padł w minioną niedzielę policja zatrzymała wówczas 590 kierowców.

Akcję przeprowadzi także ITD

Świąteczną akcję przeprowadza także Inspekcja Transportu Drogowego. Ta będzie się koncentrowała m.in. na kontrolach ciężkiego transportu.