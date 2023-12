Apeluje także, by nie pić alkoholu nieznanego pochodzenia, z tzw. nieoficjalnych rozlewni, który stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia.

"W takim alkoholu może zawierać się metanol, czyli związek który jest bardzo toksyczny i bardzo trujący. Dawka metanolu która zagraża naszemu zdrowiu to zaledwie 4ml, a dawka śmiertelna to 30 ml. Najgorsze w tym jest to, że alkohol metylowy w smaku i zapachu nie różni się niczym od etylowego, czyli tego przeznaczonego do spożycia. To rozróżnienie możliwe jest dopiero po badaniach laboratoryjnych".

Czytaj więcej Prawo karne Od niedzieli wyższe kary dla nietrzeźwych kierowców Prowadzenie pojazdu przez pijanych kierowców będzie od 1 października 2023 r. podlegać surowszym karom zgodnie z nowymi zmianami w kodeksie karnym. Osoby, które popełniają ten czyn ponownie, nie będą już mogły liczyć na niskie kary, jak grzywny czy ograniczenie wolności. Za samą jazdę po spożyciu alkoholu recydywista będzie mógł się spodziewać kary do trzech lat więzienia.

Piłeś? Nie wsiadaj za kółko ani na rower

RCB apeluje również, by nie prowadzić pojazdów po wypiciu alkoholu.

"Stwarzamy tym zagrożenie dla siebie, dla naszej rodziny i dla wszystkich tych, którzy korzystają w tym samym czasie z dróg. Kierując pod wpływem alkoholu nasza uwaga jest rozproszona, a reakcje bywają mocno opóźnione. Nie potrafimy we właściwy sposób ocenić odległości, a sam alkohol namawia nas do brawury. Nieważne czy to kilka kieliszków, czy pół piwa. Pod żadnym pozorem nie wsiadajmy po alkoholu za kółko. Zadbajmy o to, żeby Sylwester był przywitaniem nowego roku, a nie pożegnaniem się z życiem".

Jeśli kierowca prowadzi auto, mając od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, popełnia wykroczenie i grozi utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, grzywna w wysokości od 2 500 zł do 30 000 zł lub nawet 30-dniowy areszt oraz 15 punktów karnych. Jeśli we krwi jest więcej niż 0,5 promila alkoholu, kierujący popełnia przestępstwo i musi się liczyć z takimi konsekwencjami: zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, grzywna w wysokości od 2 500 zł do 30 000 zł, dodatkowa kara pieniężna na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 000 zł do 60 000 zł, 15 punktów karnych, pozbawienie wolności do lat 3, konfiskata auta.