Wybory 2023. Eksperci o frekwencji: To rekord wszechczasów

Wiadomo już, że komisje obwodowe nie powinny były pytać o liczbę kart wydawanych do głosowania, a często w niedzielę pytały. PKW w ciągu dnia krytykowała komisje i wysyłała monity, że tak być nie może.

15 października już od godziny 10 do Państwowej Komisji Wyborczej PKW wpływały skargi na postępowanie obwodowych komisji, w których padało pytanie o liczbę pobieranych przez obywatela kart do głosowania. Problemem było także i to, że PKW w ciągu całego dnia nie podawała frekwencji w referendum.

Powód?

- PKW przyjęła taką wykładnię przepisów, że fakt niepodawania frekwencji w referendum ma znaczenie dla ciszy wyborczej – mówi "Rzeczpospolitej" prof. Urbaniak.

A co z osobami, którzy byli pytani o liczbę kart pobieranych do głosowania? Nie powinno się tak robić. To złamanie tajności głosowania. Powód? - Wszystko przez to, że zdecydowano, że w obu sprawach – i wyborów do parlamentu i referendum - obowiązywać ma jeden spis wyborców – mówi prof. Urbaniak. Gdyby spisy były dwa problemu by nie było – uważa.