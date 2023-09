Jak zgłosić się do komisji wyborczej? Pierwszym sposobem jest skontaktowanie się z komitetem wyborczym partii politycznej lub koalicyjnym komitetem wyborczym koalicji partii politycznych. Pełnomocnik wyborczy danego komitetu zgłosi Cię do pracy w jednej z obwodowych komisji wyborczych. Zgłaszając swoją kandydaturę przez komitet wyborczy w większości przypadków będziesz mógł wskazać preferencję co do komisji, w której chciałbyś pracować, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wiele miejsc może być już obsadzonych. W takim wypadku komitet wyborczy może wyznaczyć Cię do pracy w innej komisji.

Możesz też zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub bezpośrednio komisarzowi wyborczemu, który może powołać Cię do składu komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego.

Co należy do zakresu zadań członka komisji i ile trwa praca

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP odbędzie się bez przerwy od godziny 7.00 do godziny 21.00, ale praca w obwodowej komisji wyborczej wiąże się z koniecznością wcześniejszego przybycia do lokalu wyborczego oraz pozostania w nim po zakończeniu głosowania. Do zadań członka komisji należy:

- przygotowanie lokalu wyborczego (min. wywieszenie obwieszczeń i list wyborczych, ustawienie stolików, parawanów i nakrycie obrusów, sprawdzenie czy karty do głosowania są odpowiednio zabezpieczone oraz zaplombowanie urny wyborczej)