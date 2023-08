Wniosek o wydanie zakazu w tzw. trybie wyborczym został skierowany do sądu przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Tryb wydania decyzji obowiązuje na podstawie Kodeksu wyborczego i polega na prawie do wniesienia do sądu wniosku o wydanie orzeczenia przez kandydata lub pełnomocnika komitetu wyborczego w sytuacji, gdy materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe.

Sąd w takiej sytuacji może orzec:

- zakaz rozpowszechniania tych informacji;

- przepadek materiałów wyborczych zawierających tę informację;

- nakaz sprostowania użytych informacji;