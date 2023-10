Jak przyznał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Romanowski, był zszokowany, że Tomasz Demendecki właśnie do niego skierował prośbę o poparcie. - Jestem bowiem adwokatem znanych polskich sędziów [m.in. Pawła Juszczyszyna i Igora Tulei - red.], którzy dla obrony praworządności wiele zaryzykowali – wyjaśnił profesor.

W RDN zasiądą inni

Jak informuje OKO.press, w piątek 6 października opublikowano wyniki głosowania w wyborach do Rady. W dziedzinie nauk prawnych startowało 12 akademików. Demendecki zdobył 200 głosów i uzyskał 6. wynik. Zbyt niski, by mógł dostać się do RDN. Wybrano trzech innych naukowców:

- prof. Bronisław Sitek z SWPS (uzyskał 313 głosów) - był prezesem Prokuratorii Generalnej i sekretarzem RDN. Specjalizuje się w prawie rzymskim. Jest byłym duchownym katolickim. W 2015 roku PSL zgłosił go na sędziego TK i Sejm go wybrał, ale po wygranych przez PiS wyborach, nie został zaprzysiężony przez prezydenta.

- prof. Robert Grzeszczak z UW (300 głosów) - przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w prawie europejskim.

- prof. Krzysztof Baran z UJ (247 głosów). Specjalizuje się w prawie pracy. Był członkiem RDN I kadencji.

- Mam satysfakcję, że Demendecki nie został wybrany do RDN. Bo profesor, czy doktor prawa, który uczestniczy w demontażu wolnych sądów i praworządności, sprzeniewierza się swojej misji, przynosząc hańbę społeczności akademickiej. Osoba taka nie może mieć wpływu na nadawanie stopni i tytułów naukowych. Co więcej uważam, że studenci nie powinni uczestniczyć w zajęciach u takiej osoby. Jest to sprzeczne z pięknym przesłaniem, które wynika z hymnu akademickiego Gaudeamus igitur”. Hymn jest o radości i jest na cześć Akademii i profesorów - skomentował dla OKO.press wyniki wyborów prof. Michał Romanowski.