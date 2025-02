Dziesięć błędów, które mogą pogrzebać szanse na dobrą pracę

Do 38 proc. spadł w tym roku odsetek firm, które w badaniu Hays Poland mówią o niedoborze kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Przed rokiem ten problem miał prawie co drugi pracodawca. Z kolei teraz 34 proc. z nich ocenia, że o pracę ubiega się więcej kandydatów niż w przeszłości.

Widoczny w wielu branżach wzrost konkurencji o pracę potwierdzają też dane z portali rekrutacyjnych. W tym z Pracuj.pl, gdzie liczba aplikacji była w ubiegłym roku prawie o jedną trzecią większa niż w 2022 r. W tej sytuacji błędy popełnione podczas szukania pracy i rozmów rekrutacyjnych mogą być bardziej kosztowne niż podczas popandemicznej hossy w gospodarce, gdy firmy niemal biły się o pracowników.

Teraz część z nich tnie zatrudnienie, a wstrząs wywołany utratą pracy nie pomaga w szukaniu nowej – przyznaje Jacek Puszakowski, dyrektor w firmie LHH, która specjalizuje się w outplacemencie, czyli wsparciu dla zwalnianych pracowników. Na podstawie obserwacji konsultantów LHH wylicza też dziesięć błędów popełnianych często przez takich kandydatów;

1. Wybuch frustracji

Najgorsze co można zrobić po otrzymaniu wypowiedzenia, to dać upust negatywnym emocjom, wyżalając się na byłego pracodawcę czy szefa w social mediach i w telefonach do dalszych znajomych lub (jeszcze gorzej) do klientów firmy. Jak zaznacza ekspert LHH, choć „wentylowanie” emocji jest wskazane, to lepiej robić to w gronie bliskich albo u terapeuty, by nie psuć sobie profesjonalnego wizerunku.